Consubal atiende a más de 20 inmigrantes irregulares que quieren regularizar su situación en Baleares

Asociaciones de consumidores como Consubal también reciben consultas y atienden a inmigrantes en situación irregular. Lo ha confirmado el portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez, hoy en Onda Cero, que ya ha tratado con más de 20 personas en situaciones irregular, que han mostrado interés por la regularización anunciada por el Gobierno.

Rodríguez ha celebrado que cada vez más personas acudan a las oficinas de Consubal para iniciar su regularización. “Estamos viendo gente totalmente integrada en Palma, con sus amigos de aquí, y con predisposición a regularizar su situación”, ha explicado, al tiempo que ha reclamado dejar atrás expresiones como “ilegales” para hablar de personas en situación administrativa irregular.

Sobre la supresión de la declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales, el portavoz de Consubal ha defendido que la medida responde a la dificultad de conseguir documentación en algunos países. “Para conseguir el certificado de penales de su país, este chico marroquí ha estado casi tres meses”, ha señalado, recordando además los problemas que causa la falta de consulados en Mallorca. Rodríguez también ha alertado de la saturación que sufren las oficinas de Extranjería.

El portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez, ha abordado en Onda Cero Mallorca el proceso de regularización de personas migrantes, las listas de espera sanitarias en Baleares, el impacto de la subida de precios en los vuelos y en la cesta de la compra. Sobre las largas esperas en el sistema sanitario balear, ha dicho que “las listas de espera son un mal endémico de nuestra comunidad autónoma”, citando casos de personas que tardan meses en ver a un especialista o que no consiguen cita con su médico de cabecera hasta pasados entre 12 y 14 días.

En relación con los precios, el portavoz de Consubal ha reconocido que hay subidas, aunque ha matizado que en los vuelos “el incremento se ha producido pero no de manera significativa”. “Llevamos muchísimos años pidiendo que el Gobierno establezca conexiones con las islas con un precio máximo y razonable”, ha añadido, al advertir también de repuntes moderados en algunos productos de la cesta de la compra.