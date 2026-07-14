Constituida la Mesa de la Industria entre el Govern y los agentes del sector para abordar el Plan Estratégico industrial 2027-2031

Según el ejecutivo autonómico, este nuevo plan tiene como objetivo ayudar a definir la hoja de ruta de las Islas en materia de industria, un sector que actualmente supone alrededor de un 5% del PIB balear.

Este Plan Estratégico irá de 2027 hasta 2031, y la nueva mesa será el órgano de carácter consultivo y para su seguimiento, junto con las principales entidades del sector, agentes económicos y sociales, universidades y administraciones.

En un primer diagnóstico realizado con la UIB previo al plan, desde el Govern se ha concluido la necesidad de fortalecer el suelo industrial de los 53 polígonos de Baleares, atraer talento o buscar sectores ‘tractor’ como el tecnológico para su desarrollo.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha asegurado que "tan importante es el desarrollo turístico económico de Baleares como un sector industrial potente", y ha añadido que es importante ir de la mano del sector y todos los agentes a través de la nueva Mesa en el proceso "de potenciar la industria de Baleares y lanzar ese reto de la reindustrialización para seguir creciendo".

A partir de ahora se abrirá una fase con los técnicos para definir las acciones específicas del plan para cada sector concreto, como el maderero, el de la náutica, la bisutería o el calzado, entre otros