El Consell de Mallorca y las navieras firman un convenio para intercambiar información de cara a la aplicación de la futura ley que regulará la afluencia de vehículos

Las navieras Balearia, Trasmed y GNV han mostrado su compromiso con la institución para trasladar en un mes los datos de 2024 y 2025, así como los de 2026 aunque de forma trismestral, además de los correspondientes a los años sucesivos tras la firma del convenio, aunque desde las navieras advierten que muchos problemas de saturación actuales no dependen de estas entradas.

El presidente de Balearia, Adolfo Utor, ha advertido que las restricciones y tasas a vehículos pueden hacer crecer los vuelos para acabar alquilando los coches luego en la isla. En cuanto a la experiencia previa de estas medidas en Formentera, Utor ha apuntado que se ha producido en el primer semestre del 2026 una bajada del 11 por ciento en los vehículos restringibles desde la Península, que incluso les ha llevado a eliminar una de las salidas a la isla.

Por otra parte, a las preguntas sobre cómo se gestionarán las restricciones del tránsito para que estas no afecten a residentes de diferentes islas, aunque no viajen por motivos laborales o médicos, el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha admitido que "estamos en negociaciones con los consells insulares" y que la cuestión aún está pendiente para la tramitación de la ley.

Rubio ha aclarado también que finalmente serán las navieras quienes gestionen las tasas a los vehículos debido, ha dicho, a que ya lo han hecho en las Pitiusas.