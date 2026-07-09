El Consell de Mallorca aprueba el protocolo de uso de vehículos oficiales tras el caso de Bestard

El Consell de Mallorca ha aprobado el protocolo sobre el uso de vehículos de los que dispone la institución con el objetivo de garantizar su buen uso, tras el caso del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard. Según ha defendido el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, esta instrucción "da respuesta a un vacío legal que existía, mejora los mecanismos de control, aporta una mayor seguridad jurídica y refuerza la transparencia".

La institución ha informado en una nota de prensa que el protocolo es de aplicación a todo el personal funcionario, laboral, eventual y directivo del Consell de Mallorca y a todos los altos cargos, y no afecta a los vehículos oficiales con chófer, que se regulan por sus propias normas. Por otra parte, establece que los vehículos deberán estar debidamente rotulados con los logotipos oficiales del Consell y de sus organismos autónomos, a excepción de aquellos que, por razones de seguridad o de protección de menores, deban prescindir de la rotulación oficial.

Cada servicio o departamento deberá designar a una persona responsable de la asignación de los vehículos, así como a una persona responsable de la custodia de las llaves de los vehículos y un punto de recogida y devolución. La solicitud del vehículo deberá efectuarse cumplimentando el formulario disponible a través de la intranet del Consell de Mallorca, con una antelación mínima de un día y máxima de cinco días.

En cuanto a la devolución del vehículo, deberá realizarse en el lugar de recogida y el usuario deberá firmar indicando la hora y los kilómetros acumulados antes y después del desplazamiento. Además, la instrucción dispone que los vehículos deberán pernoctar en los aparcamientos de los recintos o edificios a los que estén adscritos. Solo en casos excepcionales, previa justificación y autorización, el vehículo podrá pernoctar en un lugar diferente.

Por último, el protocolo establece que los vehículos solo podrán utilizarse por razones de servicio y, en ningún caso, por motivos particulares. También determina que no podrán transportarse personas ajenas al servicio, salvo que la naturaleza de las funciones así lo exija. "Es un documento dialogado y consensuado con todos los grupos con representación en el Consell de Mallorca, que incorpora sus aportaciones y que nace con vocación de permanencia y continuidad", ha subrayado el conseller insular.

El protocolo surge a raíz de la polémica generada por el uso de los vehículos de la institución por parte de Bestard, después de que los dos informes técnicos del Consell concluyeran que el vicepresidente segundo hizo un uso exclusivo de tres coches oficiales sin tener permiso para ello. Hace tres semanas la Comisión de Transparencia dio cuenta de estos dos informes y, por parte del equipo de gobierno se informó de la elaboración de una instrucción interna para regular el uso de vehículos oficiales.