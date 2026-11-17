Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 10,6% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Baleares, 889 se realizaron sobre viviendas libres y 10 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 188 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 711 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 1.611 operaciones sobre viviendas. Además de las 899 compraventas, 259 fueron herencias, 152 donaciones y 32 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Baleares 3.138 fincas urbanas a través de 1.717 compraventas, 475 herencias, 286 donaciones, 74 permutas y 586 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 798 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 211 herencias, 310 compraventas, 130 donaciones, 5 permutas y 142 operaciones de otro tipo.