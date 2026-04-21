Las compañías aéreas programan un 2,6% más de asientos para este verano en Baleares

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) tiene cuantificado un incremento del 2,6% en los asientos programados para la temporada de verano de 2026 en Baleares.

En el conjunto de España la cifra asciende hasta el 5,7%, llegando hasta los 260 millones de asientos, en comparación con un año antes y pese a los desafíos derivados del conflicto en Oriente Próximo.

La patronal de aerolíneas ha señalado que, en lo que va de año, el tráfico aéreo ha mostrado una evolución al alza con 65,63 millones de pasajeros acumulados, lo que representa un 3,2% más respecto al mismo período del año precedente.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha indicado que las aerolíneas encaran el verano "con optimismo", aunque hay que analizar las cifras "con cautela" ante el encarecimiento del combustible y la incertidumbre macroeconómica.

Estas cifras representan la capacidad programada por las compañías aéreas, por lo que habrá que esperar a que acaba la temporada para comprobar cuántos de estos asientos se convierten en pasajeros reales.

Por aeropuertos, Gándara ha indicado que se da una "cierta heterogeneidad" entre la mayoría de las regiones. Lideran las subidas de asientos programados los aeropuertos de Almería (+22%), Jeréz (+15%) y Alicante (+14%).

Por grandes regiones, Andalucía crece un 9,8% y Baleares lo hace en un 2,6%, aunque Canarias registra un descenso del 2,5% debido a que en 2025 el incremento fue muy elevado. En cuanto a los grandes aeropuertos, la programación en barajas sube un 8% y en El Prat un 7,6%.

PIDE FLEXIBILIDAD EN EL CONTROL DE PASAJEROS

Gándara también ha abordado el nuevo control de viajeros procedentes de fuera del territorio Schengen, el Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la UE, que obliga a "registrar una serie de datos de los pasajeros".

En este contexto, el presidente de ALA ha pedido que este sistema --que es obligatorio desde este mismo mes de abril-- se implemente con la flexibilidad "adecuada" para que la percepción de los turistas no sea "colas interminables" o que pierdan su vuelo.

Este nuevo proceso afectará este verano, sobre todo, a los aeropuertos españoles donde los ciudadanos de Reino Unido son el primer mercado.

Por eso, ha recalcado que están trabajando con el Ministerio del Interior, que es quien se encarga de las fronteras, y con Aena, para que tanto la señalética como los auxiliares de los aeropuertos ayuden a los pasajeros a saber "lo que tienen que hacer". "Esperemos que este verano impacto lo menos posible", ha añadido.