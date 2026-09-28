El comercio de Mallorca cierra un verano desigual ante un consumidor más prudente y sensible al precio

La campaña de verano ha sido desigual para los pequeños y medianos comercio de Mallorca, con un consumidor más prudente y sensible a los precios, según el último informe de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca, presentado este lunes en Palma.

Respecto a las ventas, el análisis apunta que alrededor del 38% de los comercios han mantenido sus ventas, mientras que en el 25% de los establecimientos han aumentado, y en otro 25% han disminuido. Así lo ha anunciado este lunes la presidente de PIMECO, Carolina Domingo, quien también ha explicado que "las rebajas han impulsado el gasto de los clientes" en los comercios de Mallorca.

Además, los comerciantes alertan de un cambio en el perfil del comprador y en los hábitos de compra en los visitantes. El 78% de los comercios cuenta con clientes turistas y uno de cada cinco afirma que los turistas representan más del 75% del total de su clientela. "El turista gasta menos, busca descuentos antes de comprar y tiene un mayor interés por el producto local", ha asegurado Domingo.

Por sectores, las ventas han aumentado en moda y complementos, y en alimentación y producto local. El informe de PIMECO se ha elaborado a partir de una encuesta en la que han participado 600 comercios de la isla.