El Govern resuelve el pago de cerca de un millón de euros en ayudas al transporte por la guerra en Oriente Medio

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha señalado este viernes en un comunicado que el pago corresponde a dos líneas de ayudas, en concreto a 265 trabajadores autónomos del transporte de mercancías (más de 513.000 euros) y a 61 empresas del transporte discrecional de pasajeros en autobús (393.000 euros).

Hasta ahora, la Dirección General de Movilidad ha publicado la propuesta de concesión de 573 ayudas, por un importe de 5,4 millones de euros, más de la mitad del importe total de casi diez millones de las líneas de ayudas habilitadas a este sector.

Ahora, inicia las resoluciones de pago en las dos primeras convocatorias y prepara la siguiente resolución de pago, dirigida a las empresas del transporte de mercancías, una vez que se haya agotado el periodo de cinco días hábiles para presentar alegaciones desde la publicación de la propuesta de resolución. En esta línea, la propuesta de concesión suma 224 ayudas por casi 4,4 millones.

En total, entre las siete convocatorias de ayudas habilitadas para el sector del transporte derivadas de la guerra en Oriente Medio, Movilidad ha recibido 1.440 solicitudes a las diferentes líneas de ayudas, correspondientes a un total de 7.636 vehículos.

En conjunto, con estas convocatorias, que se abrieron el pasado mes de julio, el Govern destina ayudas a empresas y autónomos en todas las islas, con vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre camiones, autobuses, taxis y vehículos con conductor (VTC), entre otros.

El total de ayudas se distribuye entre los diferentes ámbitos del sector. En concreto, seis millones de euros se destinan a compensar el incremento del precio del combustible en el transporte de mercancías, 750.000 euros al transporte discrecional de viajeros, 500.000 euros al sector del taxi, 100.000 euros a los VTC y otros 2,5 millones de euros a las ayudas al desguace de vehículos de transporte (camiones y autobuses).

Las diferentes convocatorias de ayudas han recibido 595 solicitudes del transporte de mercancías; 78 de empresas que realizan transporte privado complementario de mercancías, y 61 del transporte discrecional en autobús.

También se han registrado 122 solicitudes de las ayudas al desguace de vehículos de transporte --camiones y autobuses--, y otras 31 solicitudes al sector de los VTC.

El Govern abrió los plazos de solicitudes de las convocatorias a principios del mes de julio. En primer lugar, las líneas dirigidas a empresas y autónomos del transporte de mercancías, y de transporte discrecional de viajeros en autobús. Después se abrió el resto de convocatorias entre julio y agosto.

En el caso de las ayudas al desguace de vehículos pesados de mercancías y de buses de transporte de viajeros, el plazo estuvo abierto hasta el 11 de septiembre.