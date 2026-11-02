CCOO cifra en 33.963 euros el salario de referencia necesario para vivir en Baleares, un 7,3% más que el año pasado

Así lo ha explicado la secretaria de Ocupación de CCOO en Baleares, Maria Àngels Aguiló, quien ha atribuido este encarecimiento al coste de la vivienda en el archipiélago, una partida que ha repuntado un 18,6 por ciento y que se consolida como el gasto con mayor peso en el presupuesto de los ciudadanos de las Islas, seguida por la alimentación y el transporte.

El tercer estudio sobre el salario de referencia estima que los ciudadanos de Baleares tendrían que cobrar un salario neto de 2.426 euros al mes si se percibe en 14 pagas, o 2.830 euros mensuales si se distribuye en 12 mensualidades. Además, añaden que el salario medio en el archipiélago se situaba en 24.254 euros en 2024, lo que se traduce en 1.650 euros al mes en 14 pagas, 708 euros por debajo de la media española.

Aguiló ha detallado que se han observado cambios en los patrones de consumo de los trabajadores de Baleares, ya que el incremento del precio de alquiler de la vivienda hace que se tengan que reducir gastos de otros ámbitos como la alimentación o la vestimenta y el calzado.

Asimismo, ha añadido que el gasto en alimentación se ha reducido un 6,2 por ciento, aunque el precio de los alimentos ha subido un 27 por ciento. "Los patrones de consumo cambian porque las personas tienen que destinar tantos ingresos al alquiler que deben reducir otros gastos como el mantenimiento del hogar o la calidad de su alimentación", ha señalado.

Por islas, Mallorca registra un salario de referencia de 2.326 euros mensuales en 14 pagas; Menorca, 1.939 euros mensuales; Eivissa, 3.433, y Formentera, 3.006 euros. Estas diferencias, insiste la secretaria de Ocupación, responden a los precios de la vivienda, ya que este gasto ha subido un 25% en Eivissa y un 20% en Mallorca. "Estas cifras ponen en evidencia la dificultad de cohesión territorial que existe en Baleares", ha lamentado.

LLAMAMIENTO A MOVILIZARSE EL 11N

El secretario general de CCOO en Baleares, José Luís García, ha destacado que es importante ejemplificar con datos "el malestar creciente de los trabajadores" y ha hecho un llamamiento a movilizarse el próximo 11 de noviembre para reivindicar el aumento de los salarios y la bajada del precio de la vivienda.

García ha hecho hincapié en que más del 40 por ciento de los trabajadores de las Islas tienen dificultades para llegar a final de mes. "Hay un fuerte desequilibrio entre los salarios y el coste de la vida", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que, si bien los salarios han aumentado un 40 por ciento en los últimos 12 años, la vivienda se ha incrementado en un 138 por ciento, por lo que los alquileres suben más del triple que los incrementos salariales.

"Más vale perder un día de salario que una vida tras las políticas que nos han llevado hasta aquí", ha concluido García.