Cati Salom (IB-Dona): "Aquí quien ha cometido un delito es el asesino, no la víctima"

La directora del Ib-Dona, Cati Salom, insiste en que no hay que revictimizar a la mujer asesinada este martes en Palma, por no llevar el dispositivo de alerta, porque "quien ha cometido el delito es el asesino" o supuesto agresor es un hombre de 40 años y de origen rumano, que sigue detenido. Así de rotunda se muestra la directora del Instituto Balear de la Dona ante la investigación en torno a este nuevo caso de violencia machista. Rosario, la mujer asesinada de 32 años, había denunciado a su agresor y estaba en el programa VioGen con un aparato de alertas llamado "Cometa". Su pareja, sin embargo, son una orden de alejamiento de 500 metros, llevaba la pulsera como presunto agresor, pero ella no portaba el dispositivo que alerta al sistema en caso de incumplir las medidas de protección de las víctimas denunciantes.

Lo ha contado en Onda Cero este jueves la directora del IB-Dona, Cati Salom, emocionada y con la voz quebrada, los vecinos de Llucmajor están conmocionados y el Govern ha puesto a disposición del colegio donde trabajaba la víctima, así como para el entorno de sus hijas, acompañamiento psicológico y asistencia social. El ajuntament de Llucmajor también se ha puesto a disposición de la familia de la víctima técnicos de apoyo.

¿Son mejorables los sistemas de protección? Una vez hecha la denuncia, "quizás habría que ver la manera de asegurar que la víctima también porte en todo momento el aparato de alertas 'Cometa', no solo el agresor su pulsera", añade Salom en esta entrevista realizada dos días después del crimen. Por cierto, el Moviment Feminista de Mallorca ha convocado una concentración este jueves en repulsa y condena del asesinato machista ocurrido este martes en Can Pastilla, a las 19.00 horas en la plaza de España de Palma.