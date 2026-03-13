Carmen Planas, reelegida presidenta de CAEB

La Asamblea Electoral de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha reelegido a Carmen Planas como presidenta de la patronal para el periodo 2026-2030.

En la reunión celebrada este jueves se ha aprobado por unanimidad la candidatura única encabezada por Carmen Planas y, después, se ha celebrado el acto de clausura en el que ha participado la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Según ha subrayado CAEB en una nota de prensa, Planas renueva "con orgullo" su "compromiso con los empresarios de Baleares". "Nuestro compromiso con las empresas, los ciudadanos, la Administración y el bienestar social", ha dicho.

Durante su intervención, la reelegida presidenta ha agradecido "la confianza" recibida por la Asamblea de CAEB para iniciar su cuarto mandato.

Así, ha señalado que desde su llegada a la patronal ha llevado a cabo "un plan estratégico que garantiza la competitividad y sostenibilidad del sector empresarial y, por extensión, del conjunto de la sociedad balear".

"Desde hoy nos ponemos a trabajar en redefinir y elaborar un nuevo Plan Estratégico para los próximos años", ha sostenido, agregando que en los últimos 12 años CAEB ha impulsado un cambio "muy amplio e intenso" modernizando la patronal.

Para Planas, el papel de la CAEB es imprescindible para hacer oír la voz de los empresarios en aquellas decisiones económicas y sociales que afectan al conjunto de los ciudadanos.

Igualmente, ha considerado que en estos momentos Baleares "vive un gran momento económico", con tasas de crecimiento y ocupación récord, aunque persisten "dificultades, muchas, y relevantes, como la vivienda".

"Tenemos un reto colectivo mayúsculo como es darle forma entre todos los actores y sectores implicados a la transformación del modelo económico hacia la sostenibilidad", ha indicado.

Con todo, Planas ha apuntado que su objetivo es "seguir avanzando en una CAEB de estructura y liderazgo horizontal y compartido, donde sigan jugando un papel importante tanto las vicepresidencias como las ¡ya 7! Comisiones de Trabajo".

Estas vicepresidencias las ostentan Lorenzo Fluxá (a propuesta de Asaja-Balears); Joana Manresa (Afedeco); Carolina Quetglas (Agrupación de Cadenas Hoteleras); Andrés Vidal, (Asima); Rafael Roig (FEBT) como vicepresidente tesorero; Climent Olives (Asociación de Constructores de Baleares), vicepresidente por Menorca; y José Antonio Roselló, (Fehif),vicepresidente por Eivissa.

También han asistido la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

PROHENS FELICITA A PLANAS

La presidenta del Govern ha felicitado a la presidenta de la patronal y ha enmarcado su reelección en "la confianza de los asociados, de los sectores económicos y empresariales tras más de una década de trabajo intenso".

"Si hoy CAEB es una patronal moderna, abierta, comprometida y más presente en los grandes debates económicos y sociales de Baleares es, en buena parte, gracias a tu manera de dialogar, constructiva y siempre con una idea muy clara: que detrás de cada empresa hay personas que arriesgan, innovan, crean puestos de trabajo y contribuyen en el progreso colectivo", le ha dicho a Planas.

Asimismo, Prohens ha remarcado que el Govern tiene la "mano tendida" a la patronal desde la convicción, ha subrayado, del "papel fundamental que juega el diálogo social en el dinamismo económico.

La líder el Ejecutivo también ha destacado la "imprescindible y necesaria transformación" del modelo económico y turístico de Baleares, en la que el "compromiso y el trabajo del tejido empresarial ha resultado fundamental".