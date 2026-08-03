Carmen Planas (CAEB) prevé una temporada turística "igual o mejor" que la de 2025 y alerta de la falta de personal cualificado

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, se ha mostrado optimista sobre la evolución económica del verano y ha asegurado que la temporada turística de 2026 será "igual o mejor" que la del año pasado. Así lo ha afirmado durante una entrevista concedida al programa 'Más de Uno Mallorca' con motivo de la 44ª Copa del Rey MAPFRE de Vela.

Planas ha destacado que Baleares se encuentra en una situación de "casi pleno empleo", aunque ha advertido de las dificultades que siguen encontrando las empresas para cubrir determinados puestos de trabajo. "Yo creo que va a ser una temporada muy buena, igual o mejor que la del año anterior. También estamos en una situación, desde el punto de vista empresarial, de casi pleno empleo", ha señalado.

No obstante, ha explicado que uno de los principales retos sigue siendo la escasez de trabajadores cualificados. "Algunos sectores demandan personas cualificadas para poder cubrir puestos de trabajo."

La presidenta de la CAEB ha vinculado esta falta de mano de obra con el problema de acceso a la vivienda, una situación que, a su juicio, se mantiene durante todo el año y se intensifica en verano. "Siempre estamos hablando de vivienda y es un problema que tiene solución a largo plazo. No se hacen viviendas de un día para otro", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de planificar las políticas de vivienda con una visión de futuro para garantizar una oferta suficiente y asequible tanto para los residentes como para los trabajadores que llegan a las islas.

Durante la entrevista también se ha referido a las manifestaciones contra la masificación turística celebradas en las islas. Planas ha reconocido que este tipo de protestas pueden afectar a la imagen exterior del archipiélago. "Esta imagen de manifestaciones yo creo que nos puede perjudicar, sobre todo de cara a los mercados emisores." No obstante, ha insistido en que la solución pasa por gestionar mejor el turismo y apostar por un modelo de mayor calidad.

"Lo que hay que hacer es gestionar mejor este turismo y cambiar volumen por valor." Asimismo, ha reclamado una mejor planificación de las llegadas de cruceros y de la gestión aeroportuaria.

Sobre la posibilidad de renombrar el aeropuerto de Palma con el nombre de Rafael Nadal, la presidenta de la CAEB se ha mostrado favorable. "Me gustaría, porque soy una fan de Rafael Nadal y creo que es un personaje público que tiene mucha notoriedad y en todo el mundo lo conocen."

Por último, Planas ha destacado la importancia que tiene la presencia del Rey Felipe VI en la Copa del Rey MAPFRE de Vela para la proyección internacional de Mallorca. "Que venga el Rey a Mallorca en estas fechas de agosto tiene una repercusión a nivel mundial." Además, ha subrayado el impacto económico que genera la competición para la ciudad.