Un camión se incendia en la bodega de un ferri que hacía la ruta entre Barcelona y Palma

Un camión se ha incendiado este viernes en la bodega de un ferri que hacía la ruta entre Barcelona y Palma con 126 pasajeros y 46 tripulantes.

El suceso ha ocurrido sobre las 06.30 horas en el interior del ferri Golden Bridge de la naviera GNV, según ha informado Salvamento Martítimo en su cuenta de la red social X.

La embarcación navegaba a unas 50 millas náuticas de distancia de la capital balear cuando Salvamento Marítimo ha tenido conocimiento de la existencia del fuego.

Aunque las llamas ya se habían extinguido, seguía habiendo mucho humo en la bodega que, al parecer, provenía de uno de los camiones que transportaba. No se han registrado heridos.

El Centro de Coordinación de Palma, bajo la dirección de la Capitanía Marítima, ha movilizado medios marítimos (buque Marta Mata y Salvamar Libertas) y aéreos (helicóptero Helimer 203), que han escoltado el ferri hasta el puerto.

También se han desplegado el 112, los Bomberos de Palma, la Guardia Civil y los remolcadores, que finalmente no han tenido que intervenir.