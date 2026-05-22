El PP de Calvià pide explicaciones al delegado del Gobierno por el pago de 30.000 euros a Zapatero

El PP de Calvià ha exigido explicaciones al delegado del Gobierno y exalcalde del municipio, Alfonso Rodríguez, por el pago de 30.000 euros al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por una conferencia de apenas media hora celebrada en 2017. El presidente de la Junta Local del PP, Juan Antonio Amengual, ha retomado unas preguntas que ya se formularon en su día en el pleno municipal y que, según los populares, nunca recibieron una respuesta satisfactoria.

El pago a Zapatero formó parte de un desembolso total de más de 300.000 euros municipales destinados al congreso 'Smart Island', un evento que reunió a varios ponentes en el municipio pero que, según el PP, tuvo una repercusión mediática "casi nula". Los populares han recordado también que el congreso incluyó una cena en la que se sirvieron grandes cantidades de langostas.

Amengual ha señalado que la reciente imputación del expresidente del Gobierno convierte en aún más necesario rescatar estas actuaciones, que "quedan ahora más en duda que nunca". El dirigente popular ha lamentado además que el delegado del Gobierno intente desviar el foco hacia el asunto del Hostal Colón, un edificio que estuvo okupado y que el actual gobierno municipal del PP ha derribado con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible para habilitar un nuevo aparcamiento.

Cruce de declaraciones

El asunto del Hostal Colón al que alude el delegado del Gobierno tiene su propia polémica. El PP de Calvià compró en 2024 este antiguo establecimiento de Peguera por 1,5 millones de euros para demolerlo y convertirlo en espacio público, financiado con fondos europeos. El PSOE denunció que el inmueble estaba en estado ruinoso y había sido dado de baja de oficio por el Govern, pero fue tasado y adquirido a precio de hotel de cuatro estrellas. Para mayor controversia, la sociedad vendedora está administrada por Alberto León, exregidor de Urbanismo del PP en la anterior etapa de gobierno de Carlos Delgado.

Los socialistas señalaron además que el procedimiento de compra se realizó sin publicidad: el Ayuntamiento invitó a la propiedad a presentar una oferta el 4 de julio de 2024 y en menos de 24 horas ya la tenía cerrada. El PSOE ha pedido una comisión de investigación y ha solicitado al Govern que revise el expediente al estar financiado con fondos europeos. El PP, por su parte, defiende la operación como parte de su política de esponjamiento turístico: la demolición del Hostal Colón comenzó en noviembre de 2025, con la presidenta del Govern Marga Prohens presente en el acto.