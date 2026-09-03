Calvià apuesta por un turismo de todo el año con 48 proyectos transformadores hasta 2030

Calvià continúa con su estrategia turística para los próximos años con el primer Plan Estratégico de Turismo del municipio, con cinco ejes de actuación y 48 proyectos transformadores hasta 2030.

El principal objetivo es continuar con la evolución del modelo tradicional de sol y playa hacia un destino multi-experiencia, inteligente, sostenible y activo durante todo el año. Aunque el plan está en fase de aprobación, "algunas medidas ya están en marcha", según ha anunciado este jueves el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

Algunas de las acciones previstas, se centran en impulsar productos alternativos, como rutas de cine, ampliar la agenda MICE, aplicar soluciones de eficiencia ambiental, o la reconversión de Punta Ballena. Un plan que, según el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, supone la diversificación de la oferta y la "mejora de las ocupaciones en el municipio", con el alargamiento de la temporada turística.

La hoja de ruta 2026-2030 se ha elaborado en colaboración con la consultora Amundsen y el tejido socioeconómico local del municipio, que cuenta con más de 10 millones de turistas al año.