SUCESOS

Un bus de la EMT de Palma sufre un accidente y deja ocho heridos leves

El vehículo ha tenido que frenar bruscamente para evitar la colisión con un turismo.

Europa Press

Mallorca |

EMT
Un autobús de la empresa pública de transportes de Palma EMT. | EMT

Un bus de la línea 8 de la EMT de Palma ha sufrido un accidente y ha dejado ocho heridos leves.

Según la información facilitada por el SAMU, el incidente ha ocurrido sobre las 07.07 horas de este martes a la altura del número 21 de la avenida Comte de Sallent de la capital balear.

El vehículo, según la información de los efectivos sanitarios, ha tenido que frenar bruscamente para evitar la colisión con un turismo. Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias que han trasladado a los heridos a varios centros privados.

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