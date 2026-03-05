Bauzà defiende en la ITB un turismo con menos presión en verano y más actividad todo el año

LEER MÁS Calvià, el Mediterráneo que se disfruta sin prisas también en temporada baja

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, ha defendido en una entrevista concedida a Onda Cero desde la ITB en Berlín un mensaje de prudencia ante el conflicto en Oriente Medio, pero también de confianza en las Illes Balears como destino seguro. Subraya que, en un contexto internacional de incertidumbre, las islas ofrecen estabilidad y seguridad al visitante, y recuerda que cualquier posible desvío de turistas deberá analizarse con cautela, sin perder de vista el objetivo central del Govern: un turismo sostenible y ordenado. En este sentido, insiste en que toca “esperar acontecimientos”.

Bauzà pone en valor los buenos resultados de la estrategia de desestacionalización, con una bajada de afluencia en los meses punta de junio, julio y agosto y un incremento muy significativo en temporada media y baja, que cifra en un 13% respecto al año pasado y un 33% respecto a hace dos años. Explica que esta redistribución de la demanda confirma que vincular turismo, cultura y deporte funciona y ayuda a alargar la temporada y reducir la presión sobre el territorio en pleno verano.

En Berlín, Bauzà también ha detallado el nuevo acuerdo con las navieras para reducir el número de cruceristas en verano y ha destacado la importancia de que sea el propio sector el que se haya "autoimpuesto" límites. Explica que no se trata sólo de bajar cifras, sino de estudiar los flujos y aplicar herramientas tecnológicas. En la misma línea, ha presentado el proyecto del “gemelo digital” que permitirá, a partir del próximo verano, disponer de una aplicación móvil con información en tiempo real sobre el estado de las playas —nivel de ocupación, calidad ambiental y otros indicadores— para combatir la percepción de saturación y gestionar mejor los movimientos de residentes y turistas.