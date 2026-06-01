Baleares es la segunda comunidad con los alquileres más altos de España, según Idealista

El precio medio de la vivienda en alquiler en Baleares se ha situado en mayo en 20,1 euros por metro cuadrado, con lo que las Islas, tras Madrid, son la segunda Comunidad Autónoma con las rentas más elevadas de España, según Idealista.

De esta manera, la renta media en las Islas se ha incrementado en un 2,2% respecto a mayo de 2025.

Asimismo, los precios en Palma han aumentado en un 8,2% respecto al año anterior, situándose como la tercera capital de provincia con los alquileres más caros (19,2 euros por metro cuadrado), solo superada por Madrid (23,4 euros) y Barcelona (22,5 euros).

Los alquileres en España han incrementado en un 4% respecto al mismo periodo de 2025, con una media de 15,1 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone una subida de los precios de un 0,3% en los últimos tres meses y un 0,4% respecto al último mes.

Según Idealista, estos datos representan el mayor precio de las rentas en España desde que el portal --fundado en el año 2000-- tiene registro.