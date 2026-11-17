Un total de 7.289 personas migrantes han llegado a Baleares de forma irregular por vía marítima entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, lo que supone un incremento del 9,1% respecto al mismo periodo de 2025.

Así se desprende del último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, que refleja que en lo que va de año han llegado 606 migrantes más que en los mismos meses del año pasado.

Igualmente, han alcanzando las costas baleares un total de 405 embarcaciones, frente a las 365 que emplearon los que arribaron el año pasado.

En el conjunto de país, un total de 44.238 migrantes han entrado a España de forma irregular entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, lo que supone un incremento del 39,4% respecto al mismo periodo de 2025, cuando llegaron 31.742 personas.

El balance subraya que un total de 44.238 migrantes han entrado este año de forma irregular en España, 12.496 más (39,4% más) que en el mismo periodo de 2025, pero sin contar con los extranjeros que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

En concreto, desde el 1 de octubre de este año han entrado 19.592 personas de forma irregular a España, 17.231 de ellas a Canarias, según datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Así, hasta el 15 de noviembre, por vía marítima han llegado al país 39.445, un 39,1% más que en 2025 (cuando se produjeron 28.361 llegadas), en 1.154 embarcaciones, 33 menos que el año anterior.

En el caso de Canarias, el informe de Interior revela una subida del 65,9% en las llegadas irregulares de migrantes, con 24.364 personas que han arribado a bordo de 266 embarcaciones, 30 más que en los mismos meses de 2025 (con 14.690 a bordo de 236 pateras).

Igualmente, el informe revela que han aumentado un 10,4% las llegadas irregulares por vía marítima a la Península y Baleares, pasando de 13.642 en 2025 a 15.055 en 2026. En concreto, han arribado este año en 881 embarcaciones, seis más que el año anterior.

Asimismo, señala que a la Península han llegado por vía marítima 7.766 migrantes, lo que supone un 11,59% más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado (6.959). Han arribado a bordo de 476 embarcaciones, 34 menos que en 2025.

Del mismo modo, indica que, sin contar con el 30 y 31 de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular este año un total de 4.078, 976 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 3.102, un 31,5% más). Además, añade que han entrado dos personas por vía marítima a la ciudad autónoma, frente a las cuatro que lo hicieron en 2025.

Por parte de Melilla, han entrado 24 migrantes a la ciudad autónoma por mar (uno menos que en los mismos meses de 2025) y 715 por vía terrestre (436 más que en el mismo periodo del año anterior, un 156,3% más).