Baleares registra el precio de la vivienda más elevado de España al alcanzar los 3.455 euros

Baleares ha registrado el precio de la vivienda más elevado de toda España al alcanzar los 3.455 euros por metro cuadrado (euros/m2) durante el segundo trimestre del año.

Esta cifra, según el Informe de Vivienda publicado este jueves por Gesvalt Tasaciones, supone un incremento del 7,5% respecto al mismo periodo de 2025.

El archipiélago se ha situado muy por encima de la media nacional, que se sitúa en los 2.041 euros/m2, pero ha crecido menos que el conjunto del país, que lo ha hecho un 12,4%.

De este modo, Baleares ha repetido este segundo trimestre de 2026 como la comunidad con el precio de la vivienda más alto del país, después de haber liderado este indicador durante todo 2025 y el inicio de este ejercicio.

Adquirir una vivienda estándar de 90 metros cuadrados en el archipiélago requiere de una inversión media de 310.950 euros, frente a los 289.170 euros para una vivienda de características similares en el mismo periodo de 2025. Es decir, comprar una casa cuesta 21.780 euros más en solo un año.

En cuanto al mercado del alquiler, Baleares ha registrado durante el segundo trimestre del año un precio de 20,74 euros/m2 al mes y una subida interanual del 3,3%.