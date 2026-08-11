Baleares pone en marcha su plan de emergencias de cara al eclipse y despliega los primeros efectivos

Las autoridades han constituido la mañana de este martes el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en el que están representadas todas las administraciones, para activar el Plan Eclipbal en su nivel operativo uno.

Con ello, ha explicado el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, se ha dado el "pistoletazo de salida" a un dispositivo en el que participarán miles de efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad y servicios de emergencias.

"Ya tenemos recursos tanto ordinarios como extraordinarios activados sobre el terreno, entre ellos policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y agentes de Medio Ambiente", ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación.

Parte del operativo, ha incidido, ya está controlando el territorio "para evitar que haya concentraciones tempranas en zonas no permitidas o vehículos aparcados en esas zonas que mañana tendrán restricciones".

"Ya estamos en alerta con todos los operativos encima de la mesa coordinados", ha subrayado. Entre los diferentes cuerpos de seguridad y servicios de emergencias, y contando también con los refuerzos en el ámbito sanitario o portuario, entre muchos otros, suman miles de personas implicadas en el dispositivo.

Destaca el despliegue de algunos recursos extraordinarios, como el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Comandancia General de Baleares, que desde este mismo martes están realizando labores de vigilancia y prevención en las zonas forestales de la Serra de Tramuntana.

También estarán sobre el terreno agentes de prácticamente todas las unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, incluidos refuerzos venidos desde la Península, así como de Salvamento Marítimo.

Todo el dispositivo estará coordinado desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112, ubicado en Marratxí, pero contará con un puesto de mando avanzado en Menorca, Eivissa y Formentera.

Gárriz ha reconocido que existe cierta "incertidumbre" entre las autoridades por el hecho de que es complicado saber "dónde se va a mover la gente ni cuánta gente se va a poder mover".

"Sabemos cuál es el nivel de saturación de las carreteras a nivel ordinario, pero no cuál es la intención que tiene la gente. Por eso hemos trasladado un mensaje de planificación y de prevención para que la población se informe antes de salir y si en las zonas donde va a ir hay algún tipo de restricción que le impida circular con normalidad", ha señalado.

Para eso, ha subrayado, el Govern ha delimitado 26 zonas oficiales de observación repartidas por diferentes puntos del archipiélago donde los ciudadanos podrán ver el eclipse "en condiciones de seguridad, de acceso y de evacuación garantizadas".

"Indudablemente hay sitios que tienen un atractivo especial y por lo tanto entendemos que serán una palanca para que la gente trate de ir a esos puntos. También es cierto que en alguno de ellos convergen una serie de riesgos como el de incendios y por lo tanto aplicaremos restricciones", ha expuesto el director general de Emergencias.

En ningún caso, ha remarcado, estas son zonas a las que las autoridades recomienden acudir para observar el eclipse, dado que prevalece la petición de evitar desplazamientos innecesarios.