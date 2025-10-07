DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Baleares endurecerá el acceso a la Resoga para evitar el "efecto llamada" de la inmigración

En su intervención, la líder del Ejecutivo autonómico también ha anunciado cambios en la renta de emancipación para exigir también tres años mínimos de tutela en las Islas.

Europa Press

Illes Balears |

La Presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el segundo Debate de Política General.
La Presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el segundo Debate de Política General. | CAIB

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este martes su intención de endurecer, si cuenta con mayoría parlamentaria para ello, en el acceso a la Renta Social Garantizada ampliando de uno a tres años la residencia legal exigida para acceder a esta prestación.

Ha sido en su discurso en la primera jornada del Debate de Política General, en los minutos que ha dedicado a la crisis migratoria.

"No podemos permitir que haya quien venga aquí con el único propósito de abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida y mucho menos que puedan suponer un efecto llamada", ha defendido.

