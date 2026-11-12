Baleares duplica la media nacional en ventas de coches eléctricos que ya representan el 24% del mercado

Baleares se sitúa por delante de la media nacional en la implantación del vehículo eléctrico. Las ventas de coches eléctricos puros representan ya el 24% del mercado en las islas, frente al 12% del conjunto de España. Así lo ha destacado la directora comercial del grupo Autovidal, Esther Vidal, durante una entrevista en el programa especial Más de Uno Mallorca de Onda Cero, emitido este jueves "sobre ruedas" desde distintos puntos de Palma, con las instalaciones de Nissan Autovidal como punto de partida.

Vidal ha atribuido esta diferencia a las características del archipiélago, especialmente a las distancias más cortas y a los desplazamientos habituales, que favorecen el uso de este tipo de vehículos. Un crecimiento que se produce, además, en un contexto de ampliación de la oferta de modelos eléctricos e híbridos y de búsqueda de alternativas ante el encarecimiento de los combustibles.

En este sentido, la responsable comercial de Autovidal ha señalado que la gasolina ha subido un 20% respecto al año pasado y el diésel un 35%. Por ello, ha animado a los conductores a perder el miedo a la electrificación y conocer las distintas alternativas disponibles en el mercado.

«No hay mucho miedo a lo eléctrico y hay otras opciones, como por ejemplo el e-Power, que es una solución fantástica para aminorar ese grandísimo gasto que tienen hoy las familias con la gasolina y con el diésel», ha explicado Vidal.

AYUDAS DE HASTA 7.500 EUROS

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista en Onda Cero ha sido el papel de las ayudas públicas para impulsar la renovación del parque móvil. Vidal ha recordado que el Plan Auto+, que sustituye al anterior Moves, contempla descuentos de entre 4.500 y 7.500 euros para la adquisición de vehículos electrificados, tanto para particulares como para empresas y autónomos.

La directora comercial ha advertido, sin embargo, de que los fondos disponibles están cerca de agotarse y ha defendido la continuidad de este tipo de incentivos para avanzar hacia una movilidad con menos emisiones.

NISSAN APUESTA POR DISTINTAS FÓRMULAS DE ELECTRIFICACIÓN

Durante el programa también ha participado el jefe de ventas de Nissan Autovidal, Ricard Puigrós, que ha explicado las distintas tecnologías que ofrece actualmente la marca japonesa. Entre ellas ha destacado el sistema e-Power, una tecnología que permite conducir con propulsión eléctrica sin necesidad de enchufar el vehículo.

Este sistema combina un motor de combustión que genera electricidad con una pequeña batería que alimenta el motor eléctrico encargado de mover las ruedas. Puigrós ha explicado que esta tecnología permite mantener la experiencia de conducción de un eléctrico, pero sin depender de los puntos de recarga.

La oferta de Nissan incluye también modelos completamente eléctricos, como el nuevo Micra y el Ariya, además de vehículos híbridos y una amplia gama de furgonetas para profesionales y empresas.

AUTOVIDAL SIGUE AMPLIANDO SU PRESENCIA EN BALEARES

Por su parte, Esther Vidal ha repasado el crecimiento del grupo Autovidal, que ha incorporado doce marcas en los últimos tres años y gestiona actualmente 26. La última gran incorporación ha sido Nissan, cuya gestión asumió el grupo el pasado mes de marzo, integrando cuatro instalaciones y una plantilla de alrededor de 70 trabajadores.

Vidal ha reconocido que esta operación ha supuesto uno de los mayores retos empresariales del grupo, tanto por el volumen de personal como por la integración de nuevas instalaciones y estructuras de trabajo. Autovidal continúa así ampliando su presencia en el mercado balear, con una apuesta que combina fabricantes tradicionales y nuevas marcas asiáticas.