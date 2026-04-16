Baleares cierra 2025 con más de 17.000 pacientes pendientes de una operación

Un total de 17.075 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica en Baleares al cierre de 2025, según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El tiempo medio de espera para ser operado en el archipiélago, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, es de 105 días.

De los 17.075 pacientes en lista de espera, 3.832 llevaban pendientes de la operación más de seis meses, lo que representa el 22,4% del total.

Con todo presenta una tasa del 13,6 por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que está en 17,6.

La mayoría de estos pacientes están pendientes de una cirugía general o de digestivo (4.550), de traumatología (3.874), de oftalmología (2.867) o de otorrinolaringología (1.786). En la primera el tiempo medio de espera es de 153 días, en la segunda de 138 y en la tercera de 130.

Estas tres especialidades están también a la cabeza en lo que respecta al número de pacientes que llevan esperando más de medio año, un 33,7%, un 28,2% y un 26,1%, respectivamente.

En el conjunto de España, hasta 853.509 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica, 6.926 personas más respecto al año anterior (0,8%) y hasta 20.781 personas más que en junio de 2025.

No obstante, el tiempo medio de espera se sitúa en 121 días, 5 días menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 3 días más que hace seis meses . Por otro lado, el 21,6 por ciento de los pacientes en lista de espera incluido en lista de espera más de 6 meses, 1,3 puntos por debajo que en el año anterior, y 2 punto más que en junio.

A pesar de que en Cirugía Plástica se ha registrado una pequeña disminución en el número de pacientes atendidos (0,4%) el tiempo medio de espera ha aumentado 11 días. El resto de las especialidades presenta un mayor número de pacientes pendientes que en la misma fecha del año anterior.

Traumatología (200.584), Oftalmología (172.974) y Cirugía General (149.749) son las especialidades con un mayor número de pacientes registrados. No obstante, las especialidades con mayores incrementos porcentuales en el periodo son Dermatología, que crece un 14,7% (3.140 pacientes), Cirugía Maxilofacial un 13,7% (4.134 pacientes), y Cirugía Torácica, un 7,4% (212 pacientes).

Dermatología con 64 días, y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días, son las especialidades con menores tiempos medios de espera. La especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo Cirugía Plástica con 269 días, seguida de Neurocirugía con 172 días y Angiología y Cirugía Vascular con una espera media de 151 días.