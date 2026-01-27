Baleares cierra 2025 con 52.000 parados, 1.300 menos que hace un año

Baleares cerró 2025 con 52.000 personas en paro, 1.300 menos que un año antes (-2,4%), según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. La tasa de paro se situó en el 7,8% al finalizar el cuarto trimestre.

El último tramo del año volvió a reflejar la estacionalidad: entre octubre y diciembre el paro subió en 10.800 personas y se destruyeron 57.900 empleos respecto al trimestre anterior. Aun así, la ocupación alcanzó los 614.600 ocupados, la cifra más alta para un cuarto trimestre desde que hay registros, mientras la población activa quedó en 666.600 personas tras bajar en 47.100 en esos tres meses.

En el balance anual, Baleares creó 17.700 empleos (+3%), pese a que el número de activos se redujo en 16.400 personas (-2,5%). Por sexos, el paro subió en el cuarto trimestre tanto entre mujeres como entre hombres, y la tasa de paro juvenil cerró el trimestre en el 12,52%.

En cuanto a la contratación, la EPA refleja que el empleo indefinido sigue siendo mayoritario en las Islas: el 85,29% de los asalariados tenía contrato indefinido al cierre del cuarto trimestre.

En la valoración sindical, CCOO considera que el dato anual es positivo, pero avisa de que la estacionalidad sigue marcando el mercado laboral y que el crecimiento turístico no se traduce necesariamente en una mejora de la calidad de vida; apuntan a la necesidad de apostar por la cualificación y por condiciones que eviten la fuga de talento.