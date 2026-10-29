ACCIDENTE FERROVIARIO

El Ayuntamiento de Palma se suma al luto por las víctimas del accidente ferroviario y suspende el pleno

El Ayuntamiento de Palma se ha sumado a los tres días de luto decretados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos, y ha trasladado su pésame y solidaridad a las familias afectadas.

Europa Press

Palma |

El Ayuntamiento de Palma se suma al luto por las víctimas del accidente ferroviario y suspende el pleno
El Ayuntamiento de Palma se suma al luto por las víctimas del accidente ferroviario y suspende el pleno | Ajuntament de Palma

El pleno municipal ha comenzado este jueves con la lectura de una declaración institucional, en la que el Consistorio lamenta profundamente los hechos ocurridos la mañana del miércoles, "que han causado sufrimiento a familias y al conjunto de la ciudadanía".

Tras la lectura de la declaración, por parte del alcalde, Jaime Martínez, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Posteriormente, se ha acordado suspender la sesión plenaria, que se programará para otro día, todavía no fijado.

Cort también ha manifestado su deseo de una pronta recuperación de las personas heridas y su reconocimiento a la respuesta de los servicios sanitarios y de emergencias que actúan en el accidente ferroviario.

"El Ayuntamiento acuerda sumarse al dolor de las familias y les hace llegar su más sentido pésame, solidaridad y calor de la ciudad de Palma", reza la declaración institucional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid