El Ayuntamiento de Palma se suma al luto por las víctimas del accidente ferroviario y suspende el pleno

El pleno municipal ha comenzado este jueves con la lectura de una declaración institucional, en la que el Consistorio lamenta profundamente los hechos ocurridos la mañana del miércoles, "que han causado sufrimiento a familias y al conjunto de la ciudadanía".

Tras la lectura de la declaración, por parte del alcalde, Jaime Martínez, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Posteriormente, se ha acordado suspender la sesión plenaria, que se programará para otro día, todavía no fijado.

Cort también ha manifestado su deseo de una pronta recuperación de las personas heridas y su reconocimiento a la respuesta de los servicios sanitarios y de emergencias que actúan en el accidente ferroviario.

"El Ayuntamiento acuerda sumarse al dolor de las familias y les hace llegar su más sentido pésame, solidaridad y calor de la ciudad de Palma", reza la declaración institucional.