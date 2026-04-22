Autovidal y Ferrer&Ojeda lanzan una nueva correduría de seguros en Baleares

El Grupo Autovidal y Ferrer&Ojeda Insurance Partners han unido fuerzas para poner en marcha una nueva correduría de seguros en Baleares, con sede en Palma de Mallorca. La alianza entre estas dos familias empresarias centenarias , Autovidal, referente del sector de la automoción en las islas desde 1921, y Ferrer&Ojeda, grupo especialista en correduría de seguros y gestión de riesgos con 125 años de historia, da lugar a una nueva sociedad, Ferrer&Ojeda Asociados Baleares Correduría de Seguros, que arrancó su actividad el pasado 1 de enero de 2026 con un equipo inicial de cuatro profesionales dedicados en exclusiva al proyecto.

La nueva correduría dará servicio a grandes grupos empresariales, familias empresarias y clientes particulares en el territorio balear, combinando el conocimiento local de Autovidal con la especialización y la red internacional de Ferrer&Ojeda, presente en más de 130 países y con un volumen de negocio superior a los 230 millones de euros en primas intermediadas. La operación refuerza la estrategia de crecimiento y diversificación del Grupo Autovidal, que amplía así su presencia en el sector asegurador manteniendo, según sus responsables, los valores de proximidad y confianza que han caracterizado a la empresa durante generaciones.