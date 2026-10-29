La Asociación de Industriales de Mallorca ASIMA presenta el tercer libro 'Empresarios con valor'

La Asociación de Industriales de Mallorca ASIMA presenta su tercer libro ‘Empresarios con Valor: 27 experiencias personales de empresarios de los polígonos Son Castelló y Can Valero’. El acto se celebrará en el Espacio Sociocultural ASIMA (Antiguo Parque de Bomberos ASIMA).

La Asociación de Industriales de Mallorca cuenta con el apoyo de Banca March y la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern de les Illes Balears, que se suman a la edición de esta publicación que pretende poner en valor el esfuerzo del tejido empresarial de las islas.

Al acto asistirá el presidente de ASIMA, Francisco Martorell Esteban, entre otras personalidades, junto al director territorial de Banca March, Joan Garí, entidad colaboradora del libro y la presidenta de la CAEB, Carmen Planas. Hoy precisamente charlamos con el presidente de la Asociación de Industriales de Mallorca antes de la presentación de este tercer libro con 27 historias de empresas de los polígonos palmesanos de Son Castelló y Can Valero.