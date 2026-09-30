¡Apúntate a la limpieza de playa de Palma con ALERTA ECO de Europa FM el 10 de octubre!

El próximo sábado 10 de octubre, Europa FM Mallorca celebrará una nueva edición de ALERTA ECO, una jornada de concienciación medioambiental que invita a cuidar nuestro litoral a través de una experiencia participativa, abierta a todos los públicos y pensada para disfrutar en familia y con amigos.

La cita tendrá lugar de 9:00 a 12:00 horas en Xhaman Beach Club, frente al balneario 6 de Playa de Palma, donde la música, la sostenibilidad y las ganas de pasarlo bien se unirán por una buena causa: contribuir a mantener nuestras playas limpias y concienciar sobre la importancia de reducir los residuos y reciclar.

Concienciación ecológica para disfrutar juntos

ALERTA ECO es mucho más que una jornada de limpieza de playa. Es una oportunidad para compartir, aprender y transmitir valores de respeto y compromiso con el medioambiente, especialmente entre los más pequeños.

Una actividad abierta a niños, familias, grupos de amigos y empresas que quieran aportar su granito de arena al cuidado de nuestro entorno, mientras disfrutan de una mañana diferente junto al mar.

La jornada combinará la recogida de residuos y la sensibilización ambiental con una propuesta de ocio para todos los participantes: desayuno y brunch, música en directo de Europa FM, buen ambiente y mucha energía. Además, todos los asistentes recibirán una camiseta conmemorativa de ALERTA ECO.

Una iniciativa compartida con el compromiso de numerosas marcas

ALERTA ECO 2026 cuenta con la colaboración de empresas, instituciones y entidades comprometidas con la sostenibilidad y el cuidado del litoral de Mallorca. En esta edición participan: Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca, EMAYA, Palma Beach. Además de la colaboración de: Asociación hotelera de Playa de Palma, Xhaman Beach Club, IKEA, Portic Mobles, Asociación de hotelera de Palma de Mallorca, Club Nàutic de S’Arenal, Palma Aquarium, The Challenge Mallorca, Pure Salt Luxury Hotels y Sobrassada de Mallorca.

Su implicación refuerza el valor de una iniciativa que une a diferentes sectores de la sociedad en torno a un objetivo común: proteger nuestro entorno natural y fomentar hábitos más responsables.

¡Súmate a ALERTA ECO 2026! Desde Europa FM Mallorca animamos a familias, amigos, empresas y a todas las personas que quieran contribuir al cuidado de nuestras playas a participar en esta nueva edición. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del correo electrónico mallorca@europafm.es o de las redes sociales de Europa FM Baleares.

El próximo 10 de octubre, nos vemos en la playa para cuidar nuestro litoral, compartir una experiencia ecológica y disfrutar juntos de una mañana llena de música, conciencia y buen rollo. ¡Activamos un año más la ALERTA ECO!