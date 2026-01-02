Los APIs piden coordinación administrativa para afrontar el reto de la vivienda

Los agentes de la propiedad inmobiliaria de Baleares piden una mayor coordinación administrativa para regular la inversión extranjera y frenar los fraudes en el mercado inmobiliario. Así lo ha afirmado José Miguel Artieda, presidente de los APIs, en una entrevista en Onda Cero.

Extranjeros y presión sobre el mercado

Aunque reconoce que la Unión Europea impide prohibiciones directas, Artieda insiste en que es necesario "establecer la manera" de regular la compraventa de viviendas por parte de extranjeros. Baleares lidera España con el 38% de transacciones realizadas por no residentes, y los extranjeros ya acumulan 92.030 inmuebles en las islas.

En algunos municipios costeros como Andratx, Deià, Calvià o Fornalutx, los extranjeros ya son dueños de casi el 50% de las propiedades.

Los fraudes más recurrentes

El sector detecta especialmente dos tipos de fraude: la conversión ilegal de alquileres de larga duración en alquileres temporales por habitaciones (cobrados a 500-600 euros cuando normalmente serían 1.100-1.200 euros), y operaciones de compraventa con cargas ocultas.

Artieda explica que desde la liberalización del sector en 2000, cualquiera puede dedicarse a la intermediación sin regulación ni garantías. Por eso pide un mayor control antifraude, una demanda histórica de los APIs que aún no se ha formalizado.

La capacidad de los inquilinos al límite

"Llevamos 11 años viviendo subidas tremendas", advierte Artieda. Con 12.000 nuevos habitantes al año, precios en máximos históricos y endeudamiento familiar en máximos, espera que la presión al alza en precios continúe. Sin embargo, detecta un punto de quiebre: "Estamos llegando al máximo de capacidad de alquiler del ciudadano".

Los APIs confían en tres líneas: regulaciones para la inversión extranjera, más vivienda pública, y control antifraude con garantías jurídicas para los propietarios que alquilen.