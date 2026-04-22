Alfonso Rodríguez reclama al Govern declarar Baleares zona tensionada

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reclamado este miércoles al Govern que declare el archipiélago como zona de mercado residencial tensionada y que promueva la construcción de vivienda de protección oficial para poder desplegar plenamente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado este martes por el Consejo de Ministros con una dotación de 7.000 millones de euros, de los que 168 corresponden a Baleares. Rodríguez ha pedido al Ejecutivo balear que acompañe el esfuerzo inversor del Estado, que aportará el 60% de la inversión frente al 40% que corresponde a las comunidades autónomas.

El delegado ha advertido de que el Govern está cometiendo un error al sustituir lavivienda de protección oficial por la de precio limitado, un cambio que encarece las viviendas un 36% y deja el control de las listas de demandantes en manos de la iniciativa privada. Ha pedido además activar el derecho de tanteo y retracto, luchar contra el alquiler turístico que detrae vivienda del mercado residencial y apostar por la rehabilitación como vías para dar respuesta al drama habitacional que viven las islas.

Rodríguez ha sido especialmente contundente en la necesidad de limitar los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, advirtiendo de que sin esa medida las ayudas públicas a los inquilinos no sirven para lo que se persigue. Ha explicado que cualquier subvención al inquilino acaba siendo absorbida por el propietario en forma de subida del precio, poniendo ejemplos concretos: familias que durante años han pagado entre 700 y 800 euros de alquiler y a las que ahora les piden 1.500 o 1.600. "Limitar los precios del alquiler es una obligación, es de justicia y no hacerlo es abonar la especulación", ha subrayado.