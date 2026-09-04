Aina Ferrero: “Los museos son espacios de resistencia cultural donde aún podemos pensar y ser libres”

Los museos no son lugares aburridos ni espacios reservados únicamente a expertos. Son, según la museóloga Aina Ferrero, auténticas “cajas de sorpresas” y también espacios de resistencia frente a la banalización y la desinformación. Con esta mirada arranca en 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero Mallorca ‘Salseo en el Museo’, una nueva sección que invita a conocer y redescubrir los museos desde una perspectiva más cercana y divertida.

Ferrero, directora del Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca y profesora asociada de la Universitat de les Illes Balears, explica que el origen de los museos está en una actividad tan humana como coleccionar. “Todos coleccionamos”, recuerda, desde los niños que guardan piedras o cromos hasta los adultos que acumulan libros, discos, ropa o zapatos. Incluso nuestros hogares pueden convertirse en pequeños museos: “Todos tenemos espacios que, si lo vemos con estos ojos más expertos, veríamos que tenemos esta parte inherente que está en los museos”.

La pasión de Ferrero por la museología se traslada ahora a la radio con el objetivo de cambiar la forma en que nos acercamos a estos espacios. “Mi obsesión ahora mismo es que la gente los disfrute”, asegura, convencida de que “nos gustan más de lo que nos pensamos”.

En esta primera entrega, la museóloga también ha viajado hasta los orígenes de la museología para explicar que ya hace 2.500 años existían colecciones que, además de conservar objetos, explicaban su historia. Un antecedente de las actuales cartelas de museo que demuestra que mostrar un objeto también implica contextualizarlo.

Pero Ferrero va más allá y reivindica el papel de los museos en la sociedad actual. “Los museos son la resistencia cultural” ante “tanta banalización y tanta desinformación”, sostiene. Los define como espacios seguros donde reflexionar, fomentar la capacidad crítica y debatir, pero también como una alternativa al consumo permanente de las redes sociales.

La nueva sección propone así convertir a los oyentes en “auténticos detectives del arte” y acercarse tanto a museos de Mallorca como a instituciones de todo el mundo para descubrir sus historias, secretos y curiosidades. “Cuando digamos que hablemos de museos ni se os ocurra pasar a otra emisora”, bromea Ferrero al despedir esta primera entrega.