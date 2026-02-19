Afedeco ve "imposible" discriminar la subida salarial, según el tamaño de la empresa

LEER MÁS UGT pide una subida salarial del 17% en el nuevo convenio de comercio

La patronal del comercio de proximidad en Baleares, AFEDECO, considera “totalmente inviable” una subida salarial del 17% en tres años en el nuevo convenio colectivo del comercio, como plantea UGT, y advierte de que las pequeñas y microempresas “no pueden absorber” incrementos de esa magnitud en el contexto actual.

El secretario general de AFEDECO, Antonio Vilella, ha explicado en los micrófonos de Onda Cero que el objetivo de la patronal es “intentar llegar a un acuerdo en un convenio que es difícil”, en el que reconoce que “cada una de las partes probablemente tiene muchas razones en sus reivindicaciones”. “Ojalá el comercio al que representamos pudiera dar respuesta a ese 17% que solicitan los sindicatos”, ha señalado en una entrevista concedida este jueves al programa 'Más de uno Mallorca'.

Vilella ha subrayado que AFEDECO quiere “mantener el poder adquisitivo real de las personas trabajadoras del sector comercio”, pero recuerda que también debe “mirar la viabilidad económica de las empresas que conforman todo ello”. “No podemos abarcar en la mesa negociadora cuestiones derivadas de decisiones políticas, como la vivienda o la presión fiscal, porque no tenemos capacidad para resolverlo”, ha remarcado.

Según el secretario general, el planteamiento sindical de un 17% en tres años —un 7% el primer año y dos incrementos del 5% los siguientes— supondría “acumulativamente, más de un 18%”, algo que “las empresas del comercio, en su conjunto, no pueden absorber”. “No es la misma la situación de un autónomo con dos trabajadores que la de una empresa con diez, pero el sector en general no está en condiciones de asumir subidas de esa envergadura”, ha advertido.

Vilella ha rechazado la posibilidad de establecer escalas salariales distintas dentro del propio convenio para pequeñas y medianas empresas y ha recordado que “las grandes cadenas ya tienen su propio convenio y sus regulaciones específicas”. “No podemos establecer distintas regulaciones dentro de un mismo convenio provincial porque es jurídicamente inviable; necesitamos una subida equilibrada para el conjunto de los 70.000 empleados del sector”, ha defendido.

Sobre las posibilidades de acuerdo, ha recordado que UGT y AFEDECO “por sí solas podrían firmar el convenio”, al sumar la mayoría de representaciones en la mesa, aunque ha insistido en que se tendrá en cuenta la opinión de las organizaciones minoritarias. “Si hay sentido de responsabilidad, tanto UGT como AFEDECO tenemos que vislumbrar una solución, porque el sector está en una situación difícil”, ha apuntado.

El secretario de la patronal ha recalcado que el comercio “no puede ser equiparado con el sector turístico”, donde se han firmado condiciones salariales “por debajo” de las que ahora reclaman los sindicatos en comercio. “Luego, a la hora de negociar, todas estas realidades diferentes tendrán que tenerse en cuenta, y tendremos que aproximarnos: unos cediendo en sus pretensiones iniciales y otros aceptando cambios importantes, por ejemplo en el tema del absentismo laboral”, ha dicho Vilella.

AFEDECO sitúa precisamente el absentismo en el centro de la negociación y denuncia que se ha pasado “de un 3% a tasas de dos dígitos, hasta el 14% en algunas empresas”, lo que considera “un incremento salarial indirecto” para las compañías. “Es mucho que una empresa de 100 trabajadores tenga 14 cada día que no van a trabajar; los otros 86 tienen que trabajar por el 100 y eso es un coste económico directo, organizativo y de turnos, y una pérdida de competitividad”, ha señalado Villela en Onda Cero.

La patronal propone revisar el tratamiento de las bajas de corta duración, sin cuestionar el derecho a la incapacidad temporal de quien realmente está enfermo. “Somos partidarios de que las bajas de corta duración no se compensen al cien por cien, porque al final esto incentiva las bajas de fin de semana: el 70% de las bajas se comunica en lunes”, ha afirmado Vilella. “Lo que pedimos es una buena gestión para que los menos no abusen de la norma y perjudiquen a los más, que son los que van siempre a trabajar”, ha añadido.

En este contexto, Vilella abre la puerta a discutir algo más de subida salarial si se logra atajar el absentismo. “Si somos capaces de afrontar el tema del absentismo y eso supone un recorte del coste que ahora soportan las empresas, podríamos hablar algo más de incremento, pero siempre muy lejos de ese 17% que es inviable”, ha insistido, recordando que “no hay ningún convenio en España ni en el sector turístico balear que haya asumido porcentajes similares”.

Respecto a las perspectivas para 2026, el secretario general ha admitido que “la microempresa pequeñita está muriendo” y que los autónomos con uno o dos empleados “lo tienen muy difícil” por el peso de los costes fijos y del propio absentismo. “Desgraciadamente, cuando se produce una baja en una estructura tan pequeña, supone el 50% o el 100% de su plantilla; en un entorno tan competitivo es muy difícil sobrevivir”, ha lamentado.

Pese a todo, Vilella se muestra moderadamente optimista de cara a la próxima temporada turística, cuyo inicio se adelantará a marzo en muchos destinos de Baleares. “Quiero ser optimista: si la temporada turística va a ser buena, necesariamente tiene que repercutir en positivo para el comercio, aunque la realidad luego nos pueda hacer decir otra cosa distinta”, ha concluido, confiando en que el diálogo en la mesa del convenio permita cerrar un acuerdo para las cerca de 70.000 personas afectadas en el archipiélago balear.