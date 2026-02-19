UGT pide una subida salarial del 17% en el nuevo convenio de comercio

Los sindicatos y patronales han constituido este miércoles la mesa negociadora del nuevo convenio de comercio, en el que UGT pedirá una subida salarial del 17 por ciento en tres años, mientras que la patronal reclama poner el foco en el absentismo.

La constitución de la mesa, celebrada en UGT, da inicio al diálogo oficial para acordar las condiciones laborales de las cerca de 70.000 personas del sector en las Islas. Desde CCOO pedirán también una subida salarial "potente" cercana al 20 por ciento en tres años, mientras que la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) y la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Baleares (Afedeco) se muestran prudentes sobre la cifra que podría asumir el sector.

En declaraciones a los medios antes de constituir la mesa, el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, José García Relucio, ha considerado urgente subir los salarios y mejorar las condiciones de trabajo. "Está clarísimo que los salarios no bastan", ha remarcado, agregando que el sindicato reclama una subida de un 17 por ciento en tres años que se desglosan en un 7 por ciento este año, un 5 por ciento en 2027 y otro 5 por ciento en 2028.

Relucio ha confiado en que las empresas del sector puedan afrontar estas subidas salarias, advirtiendo que si la negociación no avanza se harán "visibles en las calles y en las empresas". El salario medio del sector se encuentra en unos 19.000 euros anuales, según los sindicatos. Sobre esta cuestión, la representante de la Secretaría General de la Federación de Servicios de CCOO, Carmen M. Carmona, ha hecho hincapié en que la subida salarial en este sector es "importante".

Según un estudio del sindicato, un salario digno en Baleares tiene que rondar los 31.000 euros anuales, por lo que reivindicarán en la negociación un incremento salarial cercano al 20 por ciento en tres años. También ha reclamado recuperar el complemento de antigüedad que lleva congelado del año 1994, con el objetivo de fomentar y premiar la profesionalidad del sector; así como subir los pluses de domingos y festivos.

Ambos sindicatos apuestan también por reducir la jornada laboral a 35 horas semanales. "Es hora de modernizar el convenio y que las empresas reconozcan que los trabajadores tienen que ver reducidas sus jornadas de manera importante", ha apuntado Relucio. De su lado, Carmona ha subrayado que a la reducción de la jornada laboral se suman otras reclamaciones, como regular y mejorar la figura del fijo discontinuo garantizando una media de ocupación de nueve meses.

LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO

Desde Pimeco y Afedeco han puesto el foco en la necesidad de luchar contra el absentismo laboral que, han sostenido, afecta de forma importante a este sector. Según la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, el absentismo "es un tema muy grave porque para el pequeño comercio es muy difícil de asumir".

En este sentido, desde Pimeco reivindicarán en la negociación establecer diferencias entre el pequeño comercio y los grandes almacenes. Por su parte, el vicepresidente de Afedeco, Bartolomé Servera, ha puesto el absentismo laboral como el principal problema que enfrenta el comercio, junto con otros sectores. "Es insoportable porque los porcentajes van de un 11 al 14 por ciento", ha subrayado, agregando que las patronales pedirán colaboración a los sindicatos.

Sobre la subida salarial, Domingo ha confiado en que la mesa haya diálogo y entendimiento para llegar a una cuerdo. "De repente escuchas 17% y te asustas, porque son muchas las situaciones que sufre sobre todo el pequeño comercio", ha dicho. El representante de Afedeco, por su parte, ha evitado valorar la subida salarial que piden los sindicatos, remarcando que "no es oportuno ir adelantando hasta dónde pueden llegar".