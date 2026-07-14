El aeropuerto de Palma registra 4,29 millones de pasajeros en junio, un 1,6% más que en junio de 2025

En cuanto a las operaciones, Son Sant Joan gestionó, entre despegues y aterrizajes, 29.730 vuelos, un 2,4% más respecto a junio de 2025.

Según datos de Aena, el tráfico nacional alcanzó los 864.628 viajeros, un 1,5% más que en junio de 2025; mientras que el internacional experimentó un crecimiento del 1,6%, con 3,4 millones de pasajeros.

En los seis primeros meses del año, un total de 14,89 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto de Palma, una cifra que supone un incremento del 2,2% que en el mismo periodo del año pasado.

Durante estos seis meses se atendieron 110.819 vuelos, lo que representa un aumento del 1,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.