Los acampados en Palma, tras la muerte de Maricarmen: "No ha muerto, la han asesinado".

Los acampados en Palma por la vivienda se han mostrado este jueves "conmocionados" por la muerte de Maricarmen, la anciana desahuciada de una vivienda de Madrid y que ha fallecido sin poder regresar a su casa, y han afirmado que "no ha muerto, sino que la han asesinado".

En un comunicado, los participantes en la acampada se han referido al actual "momento de rabia y dolor" y han reconocido que "es muy difícil escribir algo que no salga de las ganas de ver quemar todo". "Su muerte habría sido fácil de evitar, pero no han querido", han afirmado y han responsabilizado de lo que consideran su "asesinato" al fondo buitre Urbagestión, "que lleva años amenazándola porque codiciaba su hogar para hacer a sus amos más ricos".

Para los acampados, la han asesinado la jueza que firmó la orden de desahucio, la irresponsabilidad de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España, "echándose las culpas los unos a los otros", y los carroñeros que se han dedicado a hacer una campaña mediática de demonización.

A su juicio, su deterioro físico no es de las dos semanas que ha pasado en el hospital desde que la desahuciaron sino de "los años que lleva viviendo bajo el miedo y el estrés ante el temor de que la echaran de su casa". Los acampados han atribuido este deterioro al sistema que pone los beneficios de muy pocos por encima del resto y han recordado los suicidios de Olga y Javier en Hospitalet de Llobregat.

"Sus muertes no serán en vano. Nos han enseñado el camino. Su memoria y su lucha vivirán entre nosotros y su legado nos hará continuar con más fuerza y determinación. Seguiremos acampados", han afirmado. Al mismo tiempo, han reiterado la voluntad de acudir a la huelga general el 11 de noviembre.

Los acampados han organizado un acto este jueves para homenajear a Maricarmen. En concreto, según han informado en redes sociales, a las 16.00 horas harán una actividad para crear un mural colectivo "por las asesinadas por la especulación". Más tarde, a las 19.30 horas, está previsto el acto central de homenaje a la vecina madrileña, bajo el lema 'Seguirem lluitant per tu, Maricarmen'.