ABACTUR celebra sus 25 años con la confianza puesta en mantener el dinamismo turístico hasta final de año.

Los empresarios de la oferta complementaria de Baleares confían en que la actividad turística mantenga su dinamismo hasta final de año, después de un verano marcado por las altas temperaturas, que han condicionado el desarrollo de algunas actividades al aire libre.

Así lo señaló el presidente de Asociación Balear de Actividades Turísticas (ABACTUR), Rafael Durán, durante la gala con la que la asociación conmemoró anoche sus 25 años de trayectoria en los Jardines de Alfabia. Según Durán, la llegada de un mayor número de visitantes ha permitido amortiguar el impacto del calor sobre determinadas actividades, en un balance de temporada que mantiene las expectativas puestas en los próximos meses.

La celebración reunió a más de un centenar de empresarios del sector y representantes institucionales de Baleares. Entre los asistentes estuvieron la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà. Además, también asistió la presidenta de CAEB, Carmen Planas.

El encuentro sirvió para conmemorar el cuarto de siglo de ABACTUR y poner en valor el papel de las empresas de la oferta complementaria dentro del tejido turístico de las islas, en un contexto en el que el sector busca prolongar la actividad más allá de los meses centrales del verano.

Con esta gala, ABACTUR celebra sus 25 años de trayectoria con la mirada puesta en el cierre del año y en la capacidad del sector para mantener el ritmo de actividad, pese a los condicionantes meteorológicos que han marcado parte de la temporada estival.