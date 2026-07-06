Unos 5.000 empleados públicos con carrera profesional cobrarán hasta 12.000 € más al año

Alrededor de 5.000 empleados públicos de Baleares podrán beneficiarse de la carrera profesional una vez concluya el proceso de encuadramiento, que determinará el nivel que corresponde a cada trabajador en función de su trayectoria y antigüedad y que supondrá el cobró de cuantías de 1.420 a 12.000 euros más al año.

Así lo ha detallado este lunes la consellera de Trabajo y Función Pública, Catalina Cabrer, en una rueda de prensa tras firmar con los sindicatos USO, STEI, CSIF, CCOO y UGT el acuerdo para extender la carrera profesional al sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB).

Como ha comentado Cabrera, la carrera profesional se estructura en cuatro niveles, siendo el nivel 1 el más bajo y el nivel 4 el más alto, con cuantías económicas que varían en función del grupo profesional. En el grupo con mayor retribución, los complementos oscilarán entre unos 3.100 euros anuales en el nivel 1 y hasta 12.500 euros en el nivel 4.

En los grupos con menores retribuciones, el acuerdo recoge que los importes partirán de aproximadamente 1.420 euros anuales en el nivel 1 y podrán alcanzar cerca de 4.900 euros.

Los responsables de este acuerdo "histórico", pese a que llega, como han lamentado, diez años tarde, han coincidido en la importancia de reconocer la labor a los trabajadores de las empresas y organismos públicos de las islas, ya que se tendrán en cuenta aspectos como los años de servicio, la antigüedad y la experiencia acumulada.

Este procedimiento no exigirá la superación de exámenes ni nuevas evaluaciones, ya que se reconocerán las evaluaciones de competencias realizadas ya en el ámbito de la administración pública.

En su intervención, la consellera ha hecho hincapié en el esfuerzo presupuestario en las cuentas autonómicas para reconocer este derecho retributivo a los trabajadores públicos, a la vez que ha sacado pecho del cumplimiento de la presidenta balear, Marga Prohens, con la palabra dada.

También ha indicado que el acuerdo es aplicable a todo el personal laboral de servicios públicos de la comunidad y se desplegará con efecto retroactiva a partir del 1 de enero de 2026, con un encuadramiento inicial de unas 3.000 personas y que llegará a un total de unos 5.000 trabajadores.

Una década de reivindicaciones

El sindicato CSIF ha destacado que el acuerdo supone "un paso adelante muy importante" porque permitirá implantar la carrera profesional en todos los entes del sector instrumental, poner en valor la experiencia de los trabajadores y contribuir a frenar la pérdida de empleados públicos hacia otras administraciones con mejores condiciones.

Por su parte, la representación de CCOO ha subrayado que el acuerdo llega con "diez años de retraso", con una firma que marca un punto de inflexión, mientras desde UGT han celebrado que, "por fin", se reconozca la profesionalidad de los trabajadores con una compensación económica asociada a la carrera profesional tras un año y medio de negociaciones.

Además, desde USO han defendido que los empleados del sector instrumental "no son trabajadores de segunda" y han asegurado que continuarán trabajando para mejorar las condiciones laborales más allá de este acuerdo.

El sindicato STEI ha calificado el acuerdo de "mejorable", pero ha resaltado que incorpora avances notables, como la jubilación al 100 % con efectos retroactivos y una fase ordinaria especial para facilitar el acceso al primer nivel de la carrera profesional a trabajadores con una larga trayectoria en las empresas públicas que, de otro modo, podrían haber quedado excluidos.