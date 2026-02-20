Unos 200 médicos se concentran en Palma al acabar la primera semana de huelga contra el Estatuto Marco.

La primera semana de huelga de los médicos ha finalizado con una concentración frente a la Delegación de Gobierno de Baleares, en la que se han reunido unos 200 sanitarios para expresar su rechazo al Estatuto Marco y pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

En la protesta, organizada por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), los manifestantes han cantado consignas en las que se acusaba a la ministra de "traidora" y "abusadora" o se ha reivindicado que "sin médicos, no hay sanidad".

Por otra parte, los facultativos han mostrado pancartas en las que se podía leer que a "hora trabajada, hora cotizada", se ha criticado que se les da "formación de élite" pero tienen "condiciones de esclavo" y se ha alertado que con "médicos agotados", los pacientes están "en peligro".

El representante de Simebal Ignacio García ha explicado que esta movilización pretende exigir que sus condiciones "sean negociadas por médicos y facultativos". Entre las reivindicaciones que plantean ha destacado la eliminación de las guardias de 24 horas, que dispongan de más horas de descanso y que las horas de guardia coticen y cuenten para la jubilación.

García ha subrayado que con las guardas se les acumulan "muchas horas de más", que "no revierten en ningún tipo de beneficio" para los médicos, por lo que ha calculado que, a lo largo de la vida laboral, suponen unos cinco años extra.

"Estas condiciones laborales tendrían que ser revisadas porque impiden la conciliación y conllevan una serie de sacrificios e hipotecas personales, que ya vienen de lejos", ha señalado.