Unos 200 agentes de la Policía Local de Palma marchan hasta la plaza de Cort.

Unos 200 agentes de la Policía Local de Palma se han manifestado este jueves con una marcha desde el cuartel de Sant Ferran hasta la plaza de Cort para exigir la puesta en marcha del Plan de Ordenación y mejoras salariales, coincidiendo con la celebración del pleno municipal.

Con silbatos y pancartas, los agentes han denunciado la falta de avances en un plan que consideran esencial para la organización y dignificación del cuerpo. Tras los cambios en el equipo de gobierno municipal, el delegado de Comisiones Obreras, Chema Hidalgo, ha asegurado en Onda Cero que desconoce las intenciones reales del Ayuntamiento.

Ante la ausencia de compromisos concretos por parte del Consistorio, los agentes amenazan con seguir con las protestas hasta conseguir respuestas reales por parte del actual equipo de gobierno de Cort.

La concentración ha sido convocado por los sindicatos CSIF, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), CCOO y UGT. La protesta ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer "¡Plan de Ordenación ya!", aunque también se han podido ver lemas como "el plan solo llega a los titulares de prensa" o "alcalde mentiroso".