Pau Giménez: " Con 56 años estoy con la ilusión que tenía con 20"·

Pau Giménez no para. A sus 56 sigue jugando al baloncesto con el Basquet Pla después de hacerlo en ACB en el Orense y de jugar en Muro con 47. En el Basquet Pla y Consell jugó con su hijo Andreu consiguiendo el ascenso y campeonato de Baleares. En casa se respira baloncesto con su hija Inés que forma parte de la plantilla de Azul Marino Viajes, líder de la liga Challenge. "Hace 35 años estaba jugando con 21 años en Son Moix y Onda Cero y en mi caso seguimos aquí acompañándonos en el camino. Ahora en el Basquet Pla con 56 sigo con las misma rutina cuidándome todos los días. Estoy con con mucha ilusión y voy a los entrenos como cuando tenía 20 años como si me acabases de convocar para el primer equipo"

Fibwi Palma

Pau Giménez coincidió en Son Moix con motivo del espacial del 35 aniversario de Onda Cero con Martí Vives, director deportivo del Fibwi Palma y no dudó en ofrecerse para entrenar con el equipo dirigido por Pablo Cano si en algún momento cuentan con bajas de jugadores para el entrenamiento. "He coincidido en Son Moix con Martí Vives, que hace años fue mi segundo entrenador, y le he dicho que soy un enfermo de esto y que si me necesita para entrenar aquí estoy, que no hace falta que me lo diga dos veces"

Basque Pla

El 'Pibe' ha fichado con el Basket Pla y el pasado domingo jugó sus primeros minutos en liga nacional. En estos momento sigue disfrutando en el día día y no se plantea retirarse. "Supongo que la genética ayuda mucho y cuidarte en el día a día con ilusión, si no disfrutas y vas con ganas al final acabas dejándolo y no es mi caso. Lo que más noto es la recuperación después de los entrenos".