Fútbol

Jordi Horrach: "El 5 de junio tendremos en Son Moix a la selección española femenina y en octubre o noviembre la masculina"

El presidente de la federación balear de fútbol sigue trabajando para acabar con la violencia en el deporte

Paco Muñoz

Palma |

Jordi Horrach sigue trabajando para acabar con la violencia en el fútbol. El presidente de la federación balear de fútbol ha destacado las siete medidas y la última junto al Govern Balear decretando la prohibición provisional de acceso a cualquier instalación deportiva, una decisión pionera en Baleares. "Tuvimos la oportunidad de identificar a un individuo que agredió a otro padre con lesiones importantes y solicitamos a la comisión antiviolencia la inhabilitación para acudir a cualquier instalación deportiva. Esperamos alegaciones y de no ser así será firme"

Selección española

El presidente de la federación balear de fútbol ha confirmado la presencia de la selección española femenina en la isla el próximo 5 de junio y la absoluta para las ventanas de octubre o noviembre. "Podremos disfrutar de la selección femenina el 5 de junio en Son Moix y en octubre o noviembre de la masculina. Estamos en el año del centenario y que mejor que estos partidos y otras cosas para homenajear ".

Jordi Horrach está convencido que la federación balear de fútbol tiene que seguir trabajando para mejorar las competiciones para que acuda más gente a presenciar los partidos en las diferentes categorías que se disputan los fines de semana. El objetivo es apostar por modelos de competición más cortos.

