Antonio Vadillo. "Ojalá volvamos a ganar la Champions y no ganemos un título nacional"

Antonio Vadillo ha conseguido que el Illes Balears Palma Futsal consiga disputar la cuarta Final Four de la Champions. El técnico del conjunto mallorquín firmaría ganar el cuarto título europeo y seguir sin ganar nada en España. "Ojalá ganemos la champions otra vez y no ganemos un título nacional. No estamos para elegir. El año pasado una de las derrotas fue la final de la copa de España y creo que debido a eso ganamos la Champions, pasado el tiempo lo vuelvo a firmar".

Contrato hasta 2028

Vadillo es consciente que en cualquier momento le podría llegar la llamada para dirigir un proyecto mucho más ambicioso pero tiene claro que nunca superará el aspecto emocional que representa entrenar al Illes Balears Palma Futsal. La selección española, el Barça o el Benfica son algunas de las posibilidades en el futuro. "Tengo contrato hasta 2028 y no pienso más allá. Necesito estar fresco tengo claro que si el club está cansado de mi o yo del club no haría ningún bien siguiendo.

Siempre desgasta y los primeros meses han sido muy duros pero es el pan de cada día. Tengo la suerte que estar en mi equipo con una carga emocional añadida. Cuando voy a entrenar voy con la carga que es mi equipo y esto es algo que no lo voy a tener en ningún sitio".