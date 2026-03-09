Demichelis espera contar con Germán Lux y Jorge Rey ante el Espanyol

Martín Demichelis quiere contar con Germán Lux y su preparador físico, Jorge Rey, el próximo domingo en el banquillo después de no poder estar junto a dos de sus personas de confianza en el estadio del Sadar. Los responsables del club están trabajando para no demorar más esta situación y complacer los deseos del técnico argentino. Xisco Campos volvió a ejercer funciones durante el partido como lo venía haciendo con Jagoba Arrasate. Demichelis está muy unido a su equipo de trabajo que le acompaña en este reto de conseguir la permanencia y todo hace indica

Raíllo entre algodones

Demischelis espera contar con Antonio Raíllo ante el Espanyol. El capitán del equipo quiere estar a disposición del técnico el próximo domingo en Son Moix y todo hace indicar que entrará a menor ritmo que sus compañeros durante la semana. Otra posibilidad es que juegue infiltrado para soportar las molestias que tiene en la zona del abductor que le obligaron a abandonar el terreno de juego en el Sadar.

Comida el jueves

Demichelis mantiene en pie la idea de invitar a comer a la plantilla después del entreno del próximo jueves que tendrá lugar en la ciudad deportiva. El técnico quiere la máxima unión entre todos los integrantes de la plantilla además de agradecer el copromiso que le han demostrado durante la primera semana de trabajo.