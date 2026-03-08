Demichelis prepara una doble sesión el miércoles y una comida el jueves

Martín Demichelis ha pogramado dobles sesión el miércoles y una comida con la plantilla el jueves después del entrenamiento para seguir generando un ambiente de optimismo en el vestuario.

Demichelis está encantado con el compromiso de sus futbolistas y quiere que llegan en las mejores condiciones al partido del próximo domingo en Son Moix ante el Espanyol después de debutar con un empate en el Sadar ante Osasunao que permita al equipo mantener el nivel ofrecido en el Sadar hasta que el equipo se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Virgili.

Ha recortado un punto al Elche

El Real Mallorca ha recortando la distancia con el Elche a un punto tras la derrota del conjunto ilicitano ten Villarreal y el empate de los isleños en el Sadar aunque la expdición regresó frustrada por los dos puntos que dejó escapar tras ir con ventaja 0-2-

Raíllo y `Pablo Torre esperan estar ante el Espanyol

Demichelis espera contar con la presencia de Pablo Torre y Antonio Raíllo que abandonaron el terreno de juego con problemas físicos ante Osasuna. Ambos jugadores han evolucionado favorablemente y todo hace indicar que llegarán en condiciones de jugar el próximo domingo.