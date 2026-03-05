Demichelis hace horas extras en el Mallorca

Martín Demichelis está invirtiendo horas en el Real Mallorca. El técnico argentino llega sobre las siete de la mañana y le han visto salir pasadas las siete de la tarde. El jefe del vestuario ha llegado con mucha ilusión para afrontar el reto de conseguir la permanencia en primera división y quiere controlar todos los detalles del vestuario. El Real Malllorca tiene doce jornadas por delante con 36 puntos en juego para salir de los puestos de descenso y la primera final será el sábado an Pamplona ante Osasuna. Los isleños tienen dos partidos claves ante el Elche y Deportivo Alavés, ambos a domicilio.

Solidez defensa y cambios en el once

Demichelis tiene claro desde que llegó que el equipo debe crecer desde la solidez defensiva y con futbolistas que se lo ganen en los entrenamientos diarios. El técnico de 45 años es consciente que el reto actual es muy diferente al que tuvo entrenando a Rayados de Monterrey o River Plate con objetivos muy diferentes y plantillas con un nivel competitivo muy alto. El cuerpo técnico que le acompaña está avaluando el estado físico de los futbolistas para tomar la primera decisión de cara al partido del sábado ante Osasuna de Pamplona.

Ortells

El director deportivo del club, Pablo Ortells, continúa con su rutina de seguir presenciando los entrenamientos del equipo y estar pendiente de las necesidades del técnico argentino. Por otra parte, el Moviment Mallorquinista ha organizado el próximo sábado un recorrido por los puntos más señalados del mallorquinista con motivo del 110 aniversario del club. El presidente del Moviment, Sebastià Oliver, considera que es momento de estar unidos aunque tiene claro quienes son los responsables de la situación que atraviesa el club en estos momentos.