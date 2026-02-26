Fútbol

Demichelis es el nuevo entrenador del Mallorca

Acepta hacerse cargo del equipo hasta final de temporada con opción a un año más con el objetivo de conseguir la permanencia

Paco Muñoz

Palma |

Martín Gastón Demichelis ha aceptado el reto de conseguir la permanencia con el Real Mallorca. El técnico argentino de 45 años se ha comprometido con el club hasta final de temporada con opción a un año más a diferencia de otros candidatos al banquillo como Javi Gracia o García Pimienta que deseaban un contrato de mayor duración. La experiencia de Demichelis como entrenador se reduce a su etapa en el River Plate, Rayados de Monterrey mientras que en el Bayern de Munich fue el responsable del filial.

Apuesta ofensiva

Los equipos de Demichelis se han caracterizado por ser ofensivos y atrevidos con balón. Manuel Pelegrini es uno de sus grandes referentes en el fútbol después de estar a sus órdenes como jugador.

Siviero ante la Real Sociedad

Gustavo Siviero está previsto que se siente en el banquillo ante la Real Sociedad después de dirigir los entrenamientos del equipo durante la semana tras la destitución de Jagoba Arrasate. Demichelis debutará al frente del equipo el viernes 6 de marzo en Pamplona ante Osasuna

