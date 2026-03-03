José Tirado: "Es increíble llevar doce años jugando todas las finales del mundo"

Al Illes Balears Palma Futsal le avala una trayectoria de doce años jugando finales en todas las competiciones. José Tirado destaca los tres títulos de champions y las tres intercontinentales además de las numerosas finales disputadas. El presidente del club demuestra una gran ambición y está convencido que a corto plazo llegarán más títulos. "Hemos podido ganar algún títulos de las siete u ocho finales que hemos jugado en España. Lo importante es estar ahí. Ahora queremos meternos en la Final Four de la Champions, ganar la copa de España en Granada y los play off de liga. Es increíble meterse en todas las finales del mundo en doce años"

Vadillo

Tirado destaca la figura de Antonio Vadillo en el banquillo desde que finalizó su etapa de jugador. El objetivo es que siga en el club aunque el máximo responsable del club es consciente que en algún momento podría marcharse. "Antonio Vadillo y José Tirado son personas muy importantes en este club como hay otras. Tenemos muy clara la filosofía del club y creo que vamos por buen camino. Antonio ha demostrado que es el mejor entrenador del mundo y algún día se marchará".

Indonesia

Tirado sigue abriendo puerta para dar a conoce el club y en estos momentos considera que es una gran oportunidad trabajar para la federación de Indonesia para potenciar el fútbol sala desde la experiencia adquirida en la isla con el Palma Futsal. "Es parte del modelo de éxito del Palma que la federación de Indonesia quiera contar con José Tirado y el Palma Futsal para que les ayudemos a profesionalizar el fútbol sala allí"