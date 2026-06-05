Coca-Cola refuerza su compromiso ambiental acompañando al sector hostelero en su camino hacia la descarbonización de su actividad

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Coca-Cola pone el foco en la necesidad de medir, actuar y colaborar para reducir el impacto climático, destacando iniciativas concretas que buscan transformar el sector hostelero y avanzar hacia una economía más circular. En este contexto, Gabriel Mulet, responsable de comunicación en sostenibilidad de Coca-Cola en Baleares, subraya la importancia de la implicación colectiva. “Todos formamos parte de la solución, cada uno desde su ámbito y con pequeños gestos diarios”, la acción ambiental debe ser compartida por empresas, consumidores e instituciones.

Medir para actuar: el papel de la huella de carbono

Mulet pone en valor la huella de carbono como herramienta clave para la toma de decisiones. No se puede actuar sobre lo que no se mide previamente, conocer el impacto ambiental es el primer paso para reducir las emisiones de CO₂. Este enfoque forma parte del compromiso global de Coca-Cola de alcanzar la neutralidad en emisiones en 2040, adelantándose en diez años a los objetivos del Acuerdo de París. Este objetivo abarca toda su cadena de valor, desde la producción de materias primas hasta el consumo en bares y restaurantes.

“Hostelería por el Clima”: acompañar al sector

Uno de los pilares de esta estrategia es la iniciativa “Hostelería por el Clima”, en la que Coca-Cola participa activamente para ayudar a bares, restaurantes y hoteles a mejorar su comportamiento ambiental, “Queremos ayudarles a realizar un diagnóstico de su impacto y a identificar mejoras”, explica Mulet. El programa incluye 56 medidas concretas, como la eficiencia energética, el ahorro de agua o la correcta gestión de residuos.

El proceso cuenta con el apoyo de la consultora ECODES y permite a los establecimientos, muchos de ellos pymes, mejorar tanto su impacto ambiental como sus costes operativos.

Actualmente, 1.316 locales en Baleares ya forman parte de la iniciativa, con el objetivo de alcanzar entre 1.600 y 1.700 este año.

Consumidores más conscientes

Mulet destaca también el cambio en la sociedad: “Somos ciudadanos más informados y más exigentes. Queremos que los negocios tengan un compromiso real con el medio ambiente”.

En respuesta, Coca-Cola impulsa medidas como la reducción del plástico, el uso de cartón reciclable en los packs, el fomento de envases retornables y el desarrollo de envases con 100 % material reciclado. Actualmente, el 50 % de sus envases ya incorpora material reciclado.

Educación y proyectos ambientales

La compañía también apuesta por la educación ambiental, especialmente entre los más jóvenes. En este ámbito destaca el proyecto “Mares Circulares”, nacido en Baleares, que combina formación y acciones de limpieza en el litoral.