Tolo Servera: "El turismo es clave para la economía de Baleares"

El fundador y copropietario de Grupo Servera, Tolo Servera, ha participado activamente en la feria HORECA Baleares Mallorca 2025, resaltando la consolidación del evento como una cita clave para el sector de la hostelería, la restauración y el catering en las islas.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Servera ha destacado la importancia de la feria como un espacio para que los profesionales del sector puedan conocer las últimas novedades y tendencias del mercado, así como para establecer contactos y fortalecer relaciones comerciales.

"Horeca irá bien, esto es una atracción, una feria totalmente consolidada. La verdad que tiene mérito lo que ha hecho el director de esta feria, José Luis Córcoles, de ser capaz de habilitar espacios en todos los rincones de este espacio. A partir de aquí, Horeca irá bien", ha afirmado Servera.

Grupo Servera, uno de los expositores más grandes de la parte privada en la feria, ha presentado una amplia gama de productos y servicios, incluyendo la incorporación de dos distribuidoras de pescado y la consolidación de las referencias de la marca Frigo.

"Hemos comprado dos distribuidoras de pescado, que es un negocio completamente diferente de lo que ya conocíamos, mucho más rápido, mucho más complicado. Se tiene que ir a la lonja cada día por a las 4.00 de la mañana, comprar... Es entretenido. Hemos adquirido dos distribuidoras. Respecto a Frigo, somos los distribuidores. El día 20 de este mes celebrarán la convención nacional y allí anunciarán los productos nuevos que saldrán al mercado esta temporada. Frigo también es una multinacional que evoluciona cada año, por ejemplo, con los helados Magnum, que es el más vendido del mundo, también van sacando referencias y vamos aprendiendo de ellos y ellos alguna cosa de nosotros", ha explicado en el programa Más de uno Mallorca.

En cuanto a las previsiones para el año 2025, Servera se ha mostrado optimista, aunque prudente, destacando la importancia del turismo para la economía balear y la necesidad de cuidarlo.

"El turismo se ha de cuidar y todos dependemos del turismo, especialmente nosotros, que somos los que suministramos a hoteles, restaurantes, supermercados, para que puedan comenzar y puedan abrir. En principio, los inputs que nos llegan son positivos. Nosotros necesitamos saber cómo irá para hacer las reservas a los fabricantes. Cuando esto se explica se ve lo complicado que es hacer una distribución. No podemos llamar al fabricante que sea y pedir 'quiero 1.000 cajas para el lunes'. Han de estar programadas, una parte pagada... es un negocio que debe estar muy bien organizado. Pero creo que la temporada 2025 irá bien. No tiene por qué haber problemas. Pero repito, el turismo es muy sensible y cualquier tontería lo puede desbaratar", señaló Servera.

Finalmente, Servera ha enviado un mensaje a los residentes de Baleares, destacando la importancia de apoyar el turismo y transmitir una imagen positiva de la comunidad.

"Cuando uno se va de viaje para hacer turismo, para descansar o para trabajar quiere ser bien atendido, quiere tener seguridad allí donde va, no quiere que le maltraten. Este es el secreto del turismo, por eso nos ha ido bien en las islas. Este ha sido un destino amable con la gente y tenemos clientes repetidores, gente que hace más de 30 años que siguen viniendo gracias al boca a boca. Pero de la misma forma que lo hemos alzado se puede venir abajo. Es decir, este mensaje, cuando vuelves de viaje y lo cuentas a los amigos, a los hijos a tu entorno, puedes explicar que te ha ido muy bien o muy mal. En el año 2003, haciendo las mismas tonterías que estamos haciendo ahora, hubo una caída de turismo importante que nos costó un dineral y esfuerzo volver a recuperar", ha concluido el fundador y copropietario de Grupo Servera.